नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) एक कार्यक्रम के दौरान बेहद आक्रामक तरीके से भाषण दिया. सीएम ने कुछ लोगों को चेतावनी दी कि वह मध्य प्रदेश छोड़ दें वरना वो उन्हें जिंदा गाड़ देंगे. शिवराज ने ये भी कहा कि वह इन दिनों मूड में हैं.

शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Chouhan) ने कहा कि 'मैं इन दिनों खतरनाक मूड में हूँ. मैं उन लोगों को नहीं छोडूंगा जो गलत काम कर रहे हैं. उनसे मुझे कहना है कि वह मध्य प्रदेश छोड़ दें. वरना मैं उन्हें 10 नीचे ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा. जहां किसी को पता भी नहीं चलेगा.'

"I am in a dangerous mood nowadays. I will not spare those who are involved in illegal activities. Leave, Madhya Pradesh, otherwise, I will bury you 10 feet deep and no one will know about your whereabouts," Madhya Pradesh CM SS Chouhan at an event in Hoshangabad Dist. yesterday pic.twitter.com/YvQ7SyHGdy

— ANI (@ANI) December 26, 2020