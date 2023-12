MP New CM: शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, ट्वीट कर मोहन यादव को दी बधाई

MP New CM: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मोहन यादव (Mohan Yadav) को मध्यप्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा. इससे पहले विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक मोहन यादव (Who Is Mohan Yadav) को मुख्यमंत्री चुना गया. इस दौरान पर्यवेक्षक भी मौजूद थे. मोहन यादव पार्टी का ओबीसी चेहरा हैं और संघ के काफी करीबी माने जाते हैं. वह महज तीसरी बार ही विधायक चुने गए और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

