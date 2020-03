नई दिल्‍ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 13 घंटे बाद, शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की गैरमौजूदगी में मंगलवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.

