नई दिल्लीः देश में 24 मार्च से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच कई लोग अपने घर-परिवारों से दूर अन्य शहरों और राज्यों में फंसे हुए हैं. इस बीच सबसे ज्यादा समस्याएं प्रवासी मजदूरों को उठानी पड़ रही है. ऐसे में सभी राज्यों की सरकार अपने प्रदेशवासियों को अन्य राज्यों और शहरों से निकालने की कोशिश में जुटी हैं. लेकिन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इंदौर में रहने वाले पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष अनुरोध किया है.

शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से अपील की है कि इंदौर में रहने वाले पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए एक विशेष इंदौर-कोलकाता ट्रेन की आवश्यकता के बारे में वह रेल मंत्रालय को सूचित करें. अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि, इंदौर से यह विशेष ट्रेन ऐसे लोगों के लिए चलाई जाएगी जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हैं और अपने घर वापस लौटना चाहते हैं.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में लिखा है, 'मध्य प्रदेश का इंदौर शहर औद्योगिक, व्यायवसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है. इंदौर में पश्चिम बंगाल के अलग-अलग क्षेत्रों से कई प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं. लॉकडाउन के बीच ये प्रवासी अब अपने गृह नगर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत अधिक लंबी दूरी होने और आने-जाने के लिए शासकीय साधन नहीं होने से ये प्रवासी निजी वाहन से पश्चिम बंगाल निकल रहे हैं. जो महंगा होने के साथ ही असुरक्षित और असुविधाजनक विकल्प है.'

MP CM Shivraj Singh Chouhan writes to West Bengal CM Mamata Banerjee requesting her to inform Ministry of Railways about the requirement of a Shramik special Indore-Kolkata train for the migrant workers living in Indore, who want to return to their native place in West Bengal. pic.twitter.com/Egu6Lryl0r

