भोपाल: मध्‍य प्रदेश में विधानसभा के सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बीजेपी ने एक और झटका दिया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बडामलहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी रविवार को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए.

इससे पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो रविवार को मंजूर हो गया. इसके बाद वह रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए.

इस मौके पर लोधी ने कहा, ”मैंने शनिवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आज वह मंजूर हो गया है.” उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं आज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गया हूं.

Madhya Pradesh: Pradhyuman Singh Lodhi, Congress MLA from Bada Malhera meets Chief Minister Shivraj Singh Chouhan in Bhopal to join Bharatiya Janata Party (BJP). pic.twitter.com/vYsul3pxsX

— ANI (@ANI) July 12, 2020