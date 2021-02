Sidhi Bus Accident Latest News Updates: मध्‍य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को सुबह हुए बस हादसे में मृतकों की संख्‍या अब 51 हो चुकी है. इस बीच आज बुधवार को मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने के लिए सीधी जिले के रामपुर नैकिन पहुंचे. यहां उन्‍होंने मृतकों को परिवारों से मुलाकात की और उन्‍हें सांत्‍वना दी और ढाढस बंधाया है. Also Read - COVID-19: देश में कोरोना संक्रमण के 11,610 नए मामले, 24 घंटे में हुईं 100 मौतें

जानकारी के मुताबि‍क, सीएम चौहान ने सीधी बस हादसे में काल कवलित लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. मुख्‍यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी. बता दें कि घटनास्थल से अब तक कुल 51 शव बरामद किए गए हैं. Also Read - MP Sidhi Bus Accident: एक परिवार के सदस्यों की बहादुरी ने बचाई 6 लोगों की जान

सीएम चौहान आज रामपुर नैकिन वार्ड क्रमांक -7 में सीधी बस दुर्घटना की चपेट में आए अथर्व गुप्ता (02) और पिंकी गुप्ता (25) के परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी एवं ढांढस बंधाया.

ताजा जानकारी के मुताबिक, एमपी में सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में हुए बस हादसे के एक दिन बाद बुधवार सुबह छह माह की एक बच्ची सहित चार और शव बरामद होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है.

Madhya Pradesh: CM Shivraj Singh Chouhan arrives at Rampur Naikin in Sidhi district to meet the families of the people who died in Sidhi bus accident yesterday.

A total of 50 bodies have been recovered so far from the site. pic.twitter.com/qN2NOn2iyU

— ANI (@ANI) February 17, 2021