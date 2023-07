NSA लगा दिया, बुलडोजर भी चला दिया गया, अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे: शिवराज के ऑफिस का ट्वीट

”एनएसए लगा दिया गया (NSA has been invoked) है, बुलडोजर भी चला दिया गया (bulldozer has been moved) है और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे (if needed, Mama ji will bury criminals 10 feet below the ground). मामाजी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों मध्यप्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना”. ये ट्वीट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस की ओर से किया गया ट्वीट.

बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला नामक शख्स पर कल मामला दर्ज किया गया था और रासुका ( NSA) लगाया गया था. विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा है. सत्तारूढ़ दल भाजपा ने इस आरोप से इनकार किया है.