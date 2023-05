उज्जैन: आंधी से 'श्री महाकाल लोक’ गलियारे की 6 मूर्तियां गिरकर टूटीं, PM मोदी ने कुछ महीने पहले ही किया था लोकार्पण

उज्जैन (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बने ‘श्री महाकाल लोक’ गलियारे की छह मूर्तियां तेज आंधी के चलते गिरकर क्षतिग्रस्त हो गईं. प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीने पहले “श्री महाकाल लोक” गलियारे के पहले चरण का लोकार्पण किया था. कुल 856 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में ‘श्री महाकाल लोक’ को 351 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है. यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.

उज्जैन के जिलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘श्री महाकाल लोक गलियारे में 150 से अधिक मूर्तियां हैं, जिनमें से आज दोपहर आयी तेज आंधी से छह मूर्तियां गिरकर टूट गईं. ये टूटी मूर्तियां वहां स्थापित किये गये सात सप्त ऋषियों में से हैं. ठेकेदार नयी मूर्तियां लगाएंगे, क्योंकि पांच साल तक की देखरेख का जिम्मा भी उनका ही है. हम आगे के लिए भी नियम और सख्त कर रहे हैं और उनकी जवाबदारी तय करने वाले हैं.’’