Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है. वहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हट रही है. मु्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री तुलसी सिलावट के विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसका वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि कोरोना…वो क्या होता है, यहां तो कोरोना का खौफ ही नहीं. हालांकि कलश यात्रा का वीडियो वायरल होने पर भाजपा नेता राजेश सोनकर ने कहा कि कलश यात्रा की परमिशन प्रशासन से ली गई थी.

कलश यात्रा में कोरोना को दरकिनार कर हजारों की तादाद में महिलाएं बिना मास्क लगाए सिर पर कलश रखकर इस यात्रा में शामिल रहीं. इसके बावजूद की राज्य में प्रशासन ने किसी भी तरह के धार्मिक-चुनावी आयोजनों पर रोक लगा रखी है. बावजूद इसके लोगों ने सरकारी आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाईं और काफी संख्या में इस कलश यात्रा में शिरकत किया.

#WATCH Madhya Pradesh: Social distancing norms flouted during a procession (Kalash Yatra) organised by BJP in support of State Minister Tulsi Silawat in Indore yesterday. (08.09.2020)

Tulsi Silawat is contesting from the Sanwer constituency in the upcoming State Assembly by-poll pic.twitter.com/xONn7wzaJY

