भोपाल/ नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश में भारी सियासी उथल-पुथल के बाद कांग्रेस नीत सरकार के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार दोपहर में इस्‍तीफा दे दिया. लेकिन इसके बाद बीजेपी में सीएम पद के संभावित चेहरों में शुमार पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिनभर चले सियासी घटनाक्रम के बाद रात में केयरटेकर मुख्‍यमंत्री कमलनाथ से उनके निवास श्‍यामला हिल्‍स स्थित बंगले पर मिलने पहुंच गए.

दोनों नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाएंगे,जिसमें कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की इस सौहार्द और सौजन्‍य भेंट पर यह मुलाकात की. शिवराज सिंह चौहान को मुख्‍यमंत्री पद उतारने के मिशन में कमलनाथ कामायाब रहे, वहीं, बीजेपी का प्‍लान था या कांग्रेस में रहे ज्‍योतिरादित्‍य से कमलनाथ का टकराव जिसने कमलनाथ को सत्‍ता से हटाया. लेकिन मध्‍य प्रदेश की राजनीति में 12 सालों से जो चेहरा केंद्र बना रहा, वह अब भी बार-बार अपनी सियासी ताकत और जमीनी पकड़ का एहसास विरोधियों को करता है तो पार्टी के नेताओं को भी इशारा करता रहता है कि टाइगर अभी जिंदा है. वहीं, कमलनाथ राजनीति के अपने लंबे कॅरियर में शायद यह सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और अब सूबे की सियासत से उनकी विदाई लगभग तय ही हो चुकी है.

Bhopal: BJP leader Shivraj Singh Chouhan met Caretaker Chief Minister Kamal Nath at latter’s residence. Kamal Nath had tendered his resignation earlier today. #MadhyaPradesh https://t.co/g9zuyv9nyN pic.twitter.com/NDFsbGUW1Z

— ANI (@ANI) March 20, 2020