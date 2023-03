इंदौर के मंदिर में बावड़ी धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हुई, 16 लोग अस्पताल में भर्ती, सर्च अभियान जारी

इंदौर के मंदिर में बावड़ी धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है. 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से 2 लोगों को छुट्टी दे दी गई है. 35 लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति अब भी लापता है. इंदौर के डीएम ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं. एसडीआरएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) महेश चंद्र जैन ने बताया, “हमने बचाव अभियान के दौरान बावड़ी से 12 शव निकाले हैं, जबकि एक महिला और एक पुरुष की मौत अस्पताल ले जाए जाने के बाद हुई है.” उन्होंने बताया कि बावड़ी का पानी खाली किए जाने के बाद इसकी तलहटी में पांच और शव होने की आशंका है.

जिलाधिकारी डॉ. इलैया राजा टी. ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर से शुरू हुआ बचाव अभियान जारी है और बावड़ी का पानी खाली कर लापता लोगों की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से चलाए गए बचाव अभियान के तहत करीब 20 लोगों को बावड़ी से बाहर निकालकर बचाया गया.