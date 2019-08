नई दिल्‍ली: ये वीडियो मध्‍य प्रदेश के बैतूल जिले का सामने आया है, जहां भीमपुर गांव में स्थित एक स्‍कूल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों स्‍टूडेंट्स को अपनी जान हर दिन जोखिम में डालना पड़ती है. नदी में बाढ़ है, जिसके चलते कई स्‍टूडेंट्स किनारे पर खड़े हुए हैं और छलांग लगाने की स्‍थ‍िति में नहीं है, लेकिन कई ऐसा कर रहे हैं. वीडियो में लड़के- लड़कियां नदी को पार करने के लिए उसमें बने स्‍टाप डेम के कंक्रीट प्‍लेटफार्म पर छलांग लगातें हुए पार करते दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH Madhya Pradesh: Students jump over concrete platforms to cross a river in Bhimpur of Betul district to reach their school. pic.twitter.com/q1nxbX3I3c

— ANI (@ANI) August 4, 2019