Sub-Engineer Rajkumar Yadav in leave application viral: मध्य प्रदेश में कार्यरत एक सहायक इंजीनियर ने अजब-गजब तरीके से छुट्टी मांगते हुए विभाग को पत्र लिखा है. इस पत्र में जो बातें लिखी हैं, उसकी चर्चा हो रही है. सहायक इंजीनियर ने लिखा कि मेरी आत्मा अमर है, इसका मुझे आभास हो चुका है. मुझे पिछले जन्म का आभास भी हो चुका है. मैं अब गीता पाठ करना चाहता हूं. अपने अंदर का मुझे अहंकार मिटाना है, इसलिए अब घर-घर भीख मांगूगा. ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं.Also Read - मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी की तरह हो गई है: AIMIM चीफ ओवैसी

सब-इंजीनियर का नाम राजकुमार यादव है. अरविंद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अगर मालवा (Agar Malwa) के सुसनेर पंचायत में उपयंत्री पद पर कार्यरत है. राजकुमार यादव (Rajkumar Yadav) ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छुट्टी के लिए पत्र लिखा है. राजकुमार यादव ने हर रविवार को किसी भी तरह से कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाने की जानकारी दी है. Also Read - AIMIM ओवैसी बोले- कांग्रेस, सपा के लोग कलीम सिद्दीकी पर मुझसे बोलने को कह रहे, मैंने उनसे पूछा...

Madhya Pradesh | “I dreamt that Asaduddin Owaisi was my childhood friend ‘Nakul’ & Mohan Bhagwat was ‘Shakuni Mama’ in my past life. Hence, I want to do Bhagavad Gita paath on Sundays to know more about my life,” writes sub-engineer Rajkumar Yadav in a leave application pic.twitter.com/aj8nAJ6GZY

— ANI (@ANI) October 11, 2021