मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टूलकिल मामले को लेकर एक नया बयान दिया है. एमपी के होम मिनिस्‍टर मिश्रा ने कहा, कुछ दिन पहले हमने अरविंद केजरीवाल के भारतीय संस्करण और सिंगापुर पर नकली बयान सुना. वह (कमलनाथ) इसे इंडियन COVID भी कह रहे हैं. यह पक्का है कि कमलनाथ का टूलकिट से कनेक्शन है.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल ट्वीट कर कहा था कि देश Corona महामारी की वैश्विक आपदा से जूझ रहा है. ऐसी स्थिति में कमनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को देशवासियों को संकट से बचाने की बात करना चाहिए कि प्रदेश और देश में आग लगाने की? हकीकत में उनकी मूल प्रवृत्ति यही है.

वहीं, मिश्रा ने एक बयान में हनीट्रैप मामले को लेकर कहा था कि झूठी बयानबाजी करना कमलनाथ जी की फितरत है. मैं कहता हूं यदि उनके पास हनीट्रैप मामले का कोई प्रमाण है, तो वे पेश करें. उन्हें तो सिर्फ जुमले उछालने का शौक है.

It started with Chinese corona. Now it’s Indian variant corona. Today, India’s Prez & PM are afraid of Indian variant of COVID 19. What toolkit is this? Our scientists are calling it Indian variant. Only BJP advisers are not accepting it: Kamal Nath, Congress pic.twitter.com/BcF77yoNoU

— ANI (@ANI) May 22, 2021