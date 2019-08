नई दिल्‍ली: ये वीडियो मध्‍य प्रदेश के वाकये कहा है, जिसमें एक ऐसे ट्रैक्‍टर ड्राइवर की लापरवाही नजर आती है, जो अपनी जान के लिए लिए तक नहीं सोच पा रहा है. ये वीडियो बुधवार का मंदसौर जिले में मल्‍हारगढ़ इलाके में एक नदी में आई बाढ़ का है. नदी का पुल बाढ़ के पानी में डूबा है, लेकिन एक ट्रैक्‍टर ड्राइवर पुल से गुजरने का दुस्‍साहस करता है.

#WATCH Tractor swept away in water while crossing a flooded bridge in Malhargarh area of Mandsaur. Driver & another person present in the tractor rescued. #MadhyaPradesh (07.08.19) pic.twitter.com/vvyvTNDlmq

— ANI (@ANI) August 8, 2019