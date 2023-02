एमपी में ट्रक-बस हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 14 हुई, 60 घायल, सीएम चौहान ने 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की

भोपाल: मध्य प्रदेश में रीवा और सतना जिलों की सीमा पर शुक्रवार रात को एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी तीन बसों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मृतक संख्या बढ़कर 14 हो गई है, वहीं इसमें कम से कम 60 अन्य घायल भी हुए है. अधिकारियों ने यह जानकारी शनिवार को दी. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि हादसा शुक्रवार रात करीब नौ बजे बरखड़ा गांव के पास सुरंग के बाहर हुआ और बसों में सवार लोग सतना शहर में ‘कोल महाकुंभ से लौट रहे थे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शबरी माता जयंती के अवसर पर दिन में इस कार्यक्रम को संबोधित किया था. जिस जगह पर हादसा हुआ वह भोपाल से करीब 500 किलोमीटर दूर है.