नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से एक शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया. एक ट्रक ड्राइवर प्रवासी मजदूर के शव को सड़क किनारे उसकी तीन नाबालिग बेटियों के साथ छोड़कर फरार हो गया. कोरोना संकट में जहां इंसान एक दूसरे की मदद में लगा है तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया है. Also Read - लॉकडॉउन4.0 का पहला दिन, दिल्‍ली-NCR में जाम, दिल्ली-यूपी और हरियाणा सीमा पर हुई मुश्किल

घटना रविवार की है. एक अधिकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करेरा के पास एक ट्रक ड्राइवर ने प्रवासी मजदूर के शव को वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया. मजदूर के साथ उसकी तीन नाबालिग बेटियां भी थीं. करेरा के तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा ने बताया कि यह मजदूर ट्रक के जरिए मुंबई से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहा था तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने करेरा के पास उसके शव को एक सड़क किनारे छोड़ दिया और वहां से भाग गया. उस मजदूर के साथ उसकी तीन बेटियां भी थीं. Also Read - गाजियाबाद के रामलीला मैदान में उमड़ पड़े हजारों मजदूर, तार-तार हुई सोशल डिस्‍टेंशिंग

A truck driver left the body of a migrant worker along with his 3 minor daughters on roadside in Karera area of Shivpuri, Madhya Pradesh. The worker was going to Azamgarh in Uttar Pradesh from Mumbai & died in the truck: Karera Tehsildar Gauri Shankar Bairwa (17.05.2020) pic.twitter.com/ksZH37LXhB Also Read - ये हैं Lockdown 4.0 में मिलने वाली 5 खास छूटें, इससे पहले इन पर लगा था प्रतिबंध, आपके लिए जानना है जरूरी

— ANI (@ANI) May 18, 2020