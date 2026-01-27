Hindi Madhya Pradesh

Tughlaq Decree Issued Against Families For Love Marriages In Mp Village Youll Be Shocked To Know The Restrictions

प्रेम विवाह करने वाले परिवारों के खिलाफ 'तुगलकी फरमान', लगाईं ऐसी पाबंदियां जिंदगी जीना भी मुहाल, जानकर आप भी हिल जाएंगे!

MP News Hindi: प्रेम विवाह करने वाले परिवारों के पर ग्रामीणों ने कई पाबंदियां लगाई हैं. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और ग्रामीणों से बात कर मामले के सुलझाने में जुटा हुआ है.

MP News Hindi: मध्यप्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रतलाम की पिपलोदा तहसील की एक पंचायत ने उन परिवारों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का फरमान जारी किया है, जिनके बच्चों ने प्रेम विवाह किया है. पंचेवा गांव में यह फैसला पिछले 6 महीनों में कथित तौर पर शादी करने के लिए भागे 8 युवक-युवतियों के बाद लिया गया है. तीन दिन पहले गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों की बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रजिस्टर पढ़ता दिख रहा है. पास में ग्रामीणों की भीड़ है, जिसमें वह शख्स कड़े नियम बता रहा है.

‘दोषी’ परिवारों पर कई पाबंदियां

नाई और पंडितों को इन परिवारों से दूर रहने के लिए कहा गया है.

किसी भी ग्रामीण को उनसे दूध या अन्य सामान खरीदने की अनुमति नहीं है.

गांव में कोई भी उनकी खेती की जमीन पट्टे पर नहीं ले सकता.

इन परिवारों को किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा.

जो कोई भी इनकी मदद करते हुए, शादी का गवाह बनते हुए, या आश्रय देते पाया जाएगा उसे भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा.

ग्रामीणों ने तुगलकी फरमान का किया बचाव

ग्रामीणों ने इन तुगलकी फरमानों का बचाव किया है. उनका तर्क है कि यह फैसला दूसरे युवाओं को ऐसे कदम उठाने से रोकने के लिए जरूरी थे. एक ग्रामीण ने कहा, ‘सिर्फ छह महीनों में आठ युवा घर से भाग गए हैं. इसका हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.’

पीड़ित परिवारों में काफी गु्स्सा

इस फरमान से उन परिवारों में काफी गुस्सा है, जिनके नाम बैठक में सार्वजनिक रूप से पुकारे गए थे. ये परिवार अब कथित तौर पर सुरक्षा मांगने और इस असंवैधानिक कदम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए रतलाम कलेक्टर से संपर्क करने की योजना बना रहा है.वीडियो वायरल होने के बाद, जावरा एसडीएम सुनील जायसवाल ने पिपलोदा जनपद के CEO ब्रह्मा स्वरूप को गांव में स्थानीय लोगों से बात करने के लिए भी भेजा.

प्रशासन ने अब तक क्या-क्या किया?

सुनील जायसवाल के हवाले से TOI ने बताया, ‘प्रेम विवाह के कारण किसी भी परिवार का बहिष्कार पूरी तरह अवैध है. हम ग्रामीणों के संपर्क में हैं. उन्हें कानून समझा रहे हैं और उनसे सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि शांति बनी रहे और यह पक्का किया जाए कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो.’

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया है कि इस तरह के ‘खाप-स्टाइल’ मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन हैं, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन साथी चुनने का अधिकार शामिल है. प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे मुख्य उकसाने वालों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और नतीजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे.

