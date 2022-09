Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ही तरीके से 2 चौकीदारों की हत्या का मामला सामने आया है. पिछले 72 घंटे में दो अलग-अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं. पूछताछ की जा रही है. एएसपी वीएस कुशवाहा ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पहली हत्या में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है जबकि दूसरी हत्या में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि दो चौकीदारों की हत्या एक जैसी ही लग रही है.Also Read - एंबुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती पत्नी को ठेले पर लेकर पति पहुंचा अस्पताल, वीडियो वायरल के होने के बाद शुरू हुई जांच

आशंका जताई जा रही है कि दोनों चौकीदारों की हत्या एक ही शख्स ने की होगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामला का पर्दफाश किया जाएगा.

MP | Two cases of killing of watchmen have come to the fore (in the last 72 hours). Police have got some important leads & are also interrogating the suspects. In the first murder, a hammer was used as a weapon & in second murder a stone was used: VS Kushwaha, ASP, Sagar (31.08) pic.twitter.com/vtAhRhn9ze

