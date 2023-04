Train Accident: MP में दो मालगाड़ी में भिड़ंत, लोको पायलट की मौत, कुछ रेलकर्मी जख्मी, 10 ट्रेनें रद्द

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आज बुधवार को दो मालगाड़ी के टकराने से एक लोको पायलट की मौत हुई है और 6 रेलकर्मी घायल हो गए. बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर यातायात बाधित करने वाला यह यह ट्रेन एक्सीडेंट सिंहपुर स्टेशन के पास सुबह करीब 6.50 बजे हुई, जो बिलासपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है.

#WATCH | Shahdol, MP: Two goods trains collided with each other near Singhpur railway station. The engines of the trains caught fire after the collision. The drivers have been injured, and two railway workers feared trapped. pic.twitter.com/3cEyCfA7xP — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 19, 2023