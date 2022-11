MP के कान्हा नेशनल पार्क में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, ऑपरेशन जारी

encounter in Kanha National Park, Naxals, Madhya Pradesh,मंडला/बालाघाट : मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नेशनल पार्क में आज बुधवार को हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है.

मंडला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह ने कहा, “मंडला और बालाघाट जिले की एक संयुक्त हॉक फोर्स टीम ने बुधवार सुबह इलाके में नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया. मुठभेड़ बालाघाट जिले के गढ़ी इलाके और मोतीनाला के सुपखर इलाके के बीच हुई है.