नई दिल्लीः शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित भारतीय सेना के कैंप से राइफल और कारतूस लेकर भागने वाले दो संदिग्धों की पहचान कर ली गई है. संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में सभी तरफ नाकाबंदी कर रखी है और छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध दो इंसास राइफल और 20 राउंड कारतूस लेकर फरार हो गए हैं.

संदिग्धों ने कैंप में घुसने के लिए आर्मी अफसर बनकर सेंध लगाई थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों संदिग्ध पिपरिया से टैक्सी लेकर पचमढ़ी आर्मी कैंप पहुंचे थे. इसके बाद राइफल चोरी करने के बाद टैक्सी से ही पिपरिया रेलवे स्टेशन तक आए थे. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर ली है. दोनों संदिग्ध एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए जब वे होटल से बाहर निकल रहे थे.

Madhya Pradesh: The man (in black shirt) who posed as an Army officer & fled with two INSAS assault rifles belonging to the sentries guarding the Army Education Corps (AEC) Training Centre in Pachmari, yesterday, was caught on CCTV of a restaurant later. pic.twitter.com/IEwAZW8bbP

— ANI (@ANI) December 7, 2019