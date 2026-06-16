अब सफर होगा आसान, उज्जैन-कोटा के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन; जानिए टाइमिंग, रूट और किराए के बारे में

MP News in Hindi: उज्जैन, नागदा और कोटा के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कोटा-उज्जैन MEMU ट्रेन सेवा शुरू कर दी है. नागदा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नई ट्रेन से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह नई ट्रेन क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी. कोटा, नागदा और उज्जैन के बीच आने-जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. अब यात्रियों के पास सफर के लिए एक और नियमित और किफायती विकल्प उपलब्ध होगा. इससे समय की बचत होगी और यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा आसान बनेगी.
ट्रेन नंबर 61624 रोजाना सुबह 5:40 बजे कोटा से रवाना होगी. यह नागदा, भाटीसुड़ा, पिपलोदा बागला, उन्हेल, पलसोदा मकडावन, असलावदा और नईखेड़ी जैसे स्टेशनों से होकर दोपहर 12:00 बजे उज्जैन पहुंचेगी. वहीं ट्रेन नंबर 61623 दोपहर 12:30 बजे उज्जैन से रवाना होगी और शाम 7:05 बजे कोटा पहुंचेगी. इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को अब नियमित रेल सेवा का लाभ मिलेगा.
स्थानीय यात्रियों का कहना है कि पहले उज्जैन जाने के लिए कई बार नागदा में ट्रेन बदलनी पड़ती थी. इससे सफर में ज्यादा समय लगता था और परेशानी भी होती थी. नई MEMU ट्रेन शुरू होने के बाद अब यात्रियों को सीधी रेल सेवा मिलेगी. इससे यात्रा आसान होगी और लोगों का समय भी बचेगा. रेलवे को उम्मीद है कि इस ट्रेन का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठाएंगे.
नई MEMU ट्रेन का फायदा सिर्फ रोजाना यात्रा करने वालों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिलेगी. अब कोटा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले यात्री सीधे उज्जैन पहुंच सकेंगे. इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह सेवा आने वाले समय में यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय साबित हो सकती है.
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