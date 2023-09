Ujjain Rape Case: उज्जैन रेप केस में क्राइम सीन रीक्रिएट करने गई थी पुलिस, आरोपी ने की भागने की कोशिश और फिर... | VIDEO

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में 12 साल की बच्ची से रेप को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन सबके बीच रेप केस का एक आरोपी गुरुवार शाम पुलिस के साथ धरपकड़ में घायल हो गया. पुलिस की टीम जब आरोपी को लेकर घटनास्थल पर गई, तब उसने भागने की कोशिश की. इसे बाद वह गिर कर घायल हो गया.

#WATCH | Inspector Ajay Kumar says, “Today, we reached the spot to recreate the scene of crime and recover the clothes worn by the girl. Sensing an opportunity, Bharat Soni tried to escape. Police personnel chased him and caught him. During this, he fell on the cement road and… https://t.co/2DzRgSaijM pic.twitter.com/QA3K19yaap

— ANI (@ANI) September 28, 2023