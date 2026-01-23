मंदिर पर पथराव, बसों को आग लगाई गई... उज्जैन में क्यों भड़की हिंसा? अब तक 15 गिरफ्तार

Ujjain Violence: उज्जैन के तराना कस्बे में हिंसा भड़की. यहां बसें फूंकी गई, पथराव हुआ और तोड़फोड़ भी गई. हालात बिगड़ते देख धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही पुलिस बल भी तैनात है. आइए जानते हैं उज्जैन में हिंसा क्यों भड़की?

Published date india.com Published: January 23, 2026 10:25 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
मंदिर पर पथराव, बसों को आग लगाई गई... उज्जैन में क्यों भड़की हिंसा? अब तक 15 गिरफ्तार

उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात शुरू हुआ मामूली विवाद शुक्रवार को गंभीर हिंसा में बदल गया. शुरुआत एक युवक के साथ मारपीट की घटना से हुई थी, जिसके बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गए. हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी और एक बस को फूंक दिया. आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया. पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

आगजनी, पथराव और तोड़फोड़

हिंसा के दौरान, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया. एक बस को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि 13 बसों में तोड़फोड़ की गई. इसके अलावा, 10 कारों को नुकसान पहुंचा और 6 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए. नई बाखल इलाके में स्थिति और भी चिंताजनक रही, जहां पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवी दुकानों, घरों और यहां तक कि एक मंदिर में भी तोड़फोड़ करते नजर आए. नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किए जाने से तनाव और बढ़ गया.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बाजार बंद

शुक्रवार को हालात और बिगड़ गए, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता तराना थाने पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी. कार्यकर्ताओं ने आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने की मांग की. थाना परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से शुक्रवार को तराना का बाजार पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया. जुमे की नमाज भी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच संपन्न कराई गई.

पुलिस-प्रशासन की सख्त कार्रवाई

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तराना में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. आसपास के 7 थानों की फोर्स बुलाकर इलाके में फ्लैग मार्च किया गया. उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी. इससे पहले गुरुवार शाम करीब 7.30 बजे विवाद बढ़ने पर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी. पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी और जानलेवा हमले जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए हैं.

क्यों शुरू हुआ था विवाद?

विवाद की शुरुआत बड़े राम मंदिर के सामने स्थित सुखला गली में हुई थी, जहां विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर खड़े थे. इसी दौरान ईशान मिर्जा और उसके साथियों से कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई. पुलिस ने सप्पान मिर्जा, ईशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और जहां भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, वहां सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.