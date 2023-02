Jabalpur Bomb News: मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (Rani Durgawati University) में एक अज्ञात शख्स द्वारा एक के बाद एक दो बम फेंकने की घटना सामने आई है. घटना बुधवार 15 फरवरी की है. अज्ञात व्यक्ति ने यह बम विश्वविद्यालय की कैंटन के बाहर फेंके. इन बम धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

जबलपुर में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के SHO रमेश कौरव ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमें अज्ञात शख्स द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कैंटीन के बार दो बम फेंकने की सूचना मिली. यह बम फटे भी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि बम जहां गिरे वहां कोई मौजूद नहीं था. मामले की जांच की जा रही है.