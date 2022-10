ग्वालियर: केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे (Rajmata Vijayaraje Scindia Airport ) के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज ग्वालियर में आधुनिक राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे का भूमिपूजन किया गया है. जिस लगन के साथ बारीकी से इस एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डे में से एक होगा.Also Read - एमपी: भोपाल के मैनिट परिसर में पकड़ा गया बाघ, लेकिन जिसके लिए पिंजरे लगाए थे, वह नहीं यह, दूसरा टाइगर है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, PM के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास हुआ है. सोनिया-मनमोहन की सरकार में रोज़ 12 किमी नेशनल हाइवे बनते थे, मोदी सरकार में अब वो 37 किमी बनते हैं. पहले एक साल में 375 किमी रेल लाइन बिछाई जाती थी, आज 1,458 किमी बिछाई जा रही है.

Also Read - अमित शाह चुनावी रैली में बोले, कांग्रेस का काम आग लगाना है, PM मोदी विकास के लिए काम करते हैं

अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश ने कांग्रेस सरकार का अनुभव कर लिया है, सब देख लिया है. अब फिर से गलती मत करिएगा, मोदी जी पर भरोसा रखकर, कमल के निशान पर बटन दबाकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइएगा.

इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia,) , मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh CM) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan) और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) भी मौजूद थे.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नया टर्मिनल 180 एकड़ में स्थापित होगा, यह कल्पना भविष्य के ग्वालियर की है. इसके साथ कार्गो टर्मिनल भी बनेगा और 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे.

Madhya Pradesh | Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone for the new terminal of Rajmata Vijayaraje Scindia Airport in Gwalior. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and Union Minister Jyotiraditya Scindia were also present pic.twitter.com/OVCJNTVe60

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 16, 2022