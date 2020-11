Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर हाल ही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक पत्नी ने पति की खुशी के लिए शादी के तीन साल बाद पति को इसलिए तलाक दे दिया ताकि वह गर्लफ्रेंड से शादी कर खुशी-खुशी अपना नया जीवन शुरू कर सके. इस तरह से पत्नी ने प्रेमिका से शादी करने में पति की मदद की. Also Read - नौकर के प्यार में दीवानी हुई स्टील कारोबारी महिला, भागकर पहुंची उसके घर, फिर हुआ ये...

हालांकि, इस खबर में हैरानी की बात यह है कि पति अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों से एक साथ संबंध बनाए रखना चाहता था, लेकिन भारतीय कानून में इसकी इजाजत नहीं है, जिसके बाद पत्नी ने पति की खुशी के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अपने पति की उसकी गर्लफ्रेंड से ही शादी करवा दी. Also Read - Google Map के जरिए दिखी पत्‍नी की बेवफाई, किसी और के साथ देखकर हैरान हुआ शख्स, दिया तलाक!

Bhopal: After 3 years of marriage, wife helps husband get married to his girlfriend. Also Read - पति को धोखा देना पत्नी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना, हुआ तलाक

“He wanted to be in marital relationship with both which isn’t legally possible. But the wife is very mature, she divorced him & helped him marry his girlfriend,” says lawyer.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/hT5SKouMip

