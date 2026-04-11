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मध्य प्रदेश में में 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' का आयोजन, किसानों को बताया गया आधुनिक खेती का तरीका
रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में किसानों को बीज बोने से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की जानकारी दी गई. सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है.
मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव – 2026 किसानों के लिए खास अवसर बनकर आया है. इस महोत्सव में किसानों को बीज से बाजार तक की पूरी जानकारी दी जा रही है. आसान भाषा में समझाया जाए तो खेती कैसे शुरू करें, अच्छी फसल कैसे लें और उसे सही दाम पर कैसे बेचें – इन सबके बारे में बताया जा रहा है. अलग-अलग स्टॉल्स पर बीज, खाद, सिंचाई, मशीनरी और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी दी गई. साथ ही, किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया. यह महोत्सव 13 अप्रैल तक चलेगा और इसमें वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद हो रहा है, जिससे नई तकनीकों को समझना और अपनाना आसान हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां और योजनाएं
कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में लगातार काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को गेहूं पर बोनस दे रही है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल रहा है. साथ ही सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना भी एक बड़ी सुविधा है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है और इसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने यह भी बताया कि रायसेन जिला अकेले 47 देशों में बासमती चावल निर्यात कर रहा है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है.
रक्षा मंत्री का किसानों के लिए संदेश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने किसानों को देश की ताकत बताया. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव किसानों की जिंदगी बदलने में मदद करेगा, क्योंकि यहां उन्हें नई जानकारी और बेहतर बाजार की समझ मिल रही है. उन्होंने खेती को चुनौतीपूर्ण काम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के कल्याण के लिए किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने युवाओं को भी खेती और एग्री-स्टार्टअप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया.
कृषि मंत्री ने दिखाया भविष्य का रोडमैप
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि सरकार हर राज्य के लिए अलग कृषि रोडमैप तैयार कर रही है. इस महोत्सव में करीब 20 विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश को हॉर्टिकल्चर हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि किसानों की आय बढ़े और रोजगार के नए अवसर भी बनें.
किसानों के लिए सुनहरा मौका
यह महोत्सव किसानों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच है. यहां उन्हें नई तकनीक, सरकारी योजनाएं और बाजार से जुड़ी जानकारी एक साथ मिल रही है. इससे किसान न सिर्फ अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं. ऐसे आयोजन गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करते हैं और किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं. अगर किसान इन जानकारियों का सही इस्तेमाल करें, तो आने वाले समय में खेती और भी ज्यादा लाभकारी और सम्मानजनक पेशा बन सकती है.
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