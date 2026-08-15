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वंदे मातरम विवाद पर सीएम डॉ. यादव ने कांग्रेस को घेरा, बोले- देश से माफी मांगे राहुल-सोनिय

CM Mohan Yadav: वंदे मातरम विवाद पर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से राष्ट्रगीत के अपमान पर देश से माफी मांगने को कहा.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 15, 2026, 11:12 PM IST
CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने दिल्ली में वंदे मातरम के गायन में कथित तौर पर बाधा डालने और उसका अपमान किए जाने की निंदा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. ऐसे में इसके गायन में किसी भी तरह की रुकावट या अपमान को सही नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.

लाल किले से गूंजा वंदे मातरम का पूरा गीत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम के पूरे गीत के गायन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को देश ने आजादी का पर्व मनाया और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का पूरा गीत गाया गया. उनके मुताबिक, यह गीत सिर्फ एक राष्ट्रगीत नहीं है, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई की यादों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों के बीच जोश और देश के लिए कुछ करने की भावना जगाने का काम करता था.

और पढ़ें: इंदौर में न्याय पर मंथन, CM मोहन यादव बोले- हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

आजादी की लड़ाई से जुड़ी है वंदे मातरम की कहानी

सीएम मोहन यादव ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर देश के लोगों की भावनाएं काफी पुरानी हैं. उन्होंने कहा कि इस गीत को गाते हुए आजादी के आंदोलन में शामिल लोगों ने देश के लिए अपना जीवन तक कुर्बान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का महत्व केवल एक गीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आजादी की कहानी से जुड़ा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि यह गीत आनंदमठ के जरिए भी लोगों तक पहुंचा और समय के साथ देश की पहचान से जुड़ता चला गया. इसी वजह से इसके सम्मान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांगी माफी

मुख्यमंत्री ने इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेते हुए उनसे देश से माफी मांगने की मांग की. डॉ. यादव ने कहा कि जिन नेताओं की ओर से वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जल्द ही इस मामले पर अपनी बात रखेंगे और देश से माफी मांगेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रगीत से जुड़े किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.

वंदे मातरम पर बढ़ सकती है राजनीतिक बहस

वंदे मातरम को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का पक्ष भी अहम होगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम का जिक्र होने के साथ ही यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि देश और राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़े मामलों में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगने की उम्मीद जताई है.

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