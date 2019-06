इंदौर: मध्‍य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार को नगर निगम की टीम के साथ विवाद के दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अफसरों क्रिकेट बैट से पीट दिया. इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए विजयवर्गीय को अरेस्‍ट कर लिया. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के भारी इंतजाम किए थे. इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी. पुलिस आकाश को लेकर एमजी रोड पुलिस जिला कोर्ट लेकर पहुंची. बता दें कि बीजेपी विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं.

जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को ढहाने पहुंची थी. रहवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. उनके बुलाने पर बीजेपी विधायक विजयवर्गीय भी वहां पहुंच गए और नगर निगम की टीम को चेताया कि वह लौट जाए.

बीजेपी विधायक विजयवर्गीय ने नगरनिगम के अधिकारियों को डांटा तो उनके बीच बहस हो गई और इसके बाद उन्‍होंने बैट लेकर अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया. गुस्‍साए विधायक ने बैट से अधिकारियों की पिटाई कर दी. उनके समर्थकों ने भी हाथ चलाए. पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कर विधायक को शांत कराया. न‍गर निगम के अमले की ओर से विधायक के खिलाफ एफआई दर्ज कराई गई है. वहीं बीजेपी विधायक का कहना था कि इस बात से नाराज हो गए क्‍योंकि नगरनिगम अमले के अधिकारियों ने महिलाओं से दुर्व्‍यवहार किया है.

