Jyotiraditya Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) का अंदाज अब बिलकुल बदला-बदला नजर आ रहा है. जब वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने हैं, तब से जहां वहां सरकार की जिम्‍मेदारियों के निर्वहन में तेजी से काम करते हुए दिख रहे हैं, वहीं, आम जनता के बीच जाकर उनके बीच बेहद विनम्रता और आत्‍मीयता से घुल मिल रहे हैं. रॉयल फैमिली से आने वाले सिंधिया को सियासी गलियारों में लोग महाराजा कहते हैं, लेकिन अब वह पीएम नरेंद्र की मोदी की वर्किंग स्‍टाइल का अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं.

यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्‍टर ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने आज शनिवार को ग्‍वालियर में आयोजित एक सम्‍मान कार्यक्रम में महिला सफाईकर्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. ग्‍वालियर में सफाईकर्मियों के सम्‍मान में आयोजित कार्यक्रम के इस वीडियो में सिंधिया ने एक महिला सफाईकर्मी को सम्‍मानित करते हैं और फिर झुककर उसके पैर छू लेते हैं.

#WATCH Madhya Pradesh | Union Minister Jyotiraditya Scindia touches the feet of sanitation workers to take blessings during a felicitation event in Gwalior. pic.twitter.com/VBsCCjee7g

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 26, 2022