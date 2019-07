नई दिल्‍ली: ये वीडियो है मध्‍य प्रदेश के देवास जिले के एक गांव का, जहां लोगों को गांव के पास बह रही इस नदी को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ती है. आजादी के 70 साल बाद जब ऐसी तस्‍वीरें सामने आती हैैं , तो विकास के बड़ेे दावे खोखले से लगने लगते हैं. देवास की सोनकच्‍छ तहसील के तहत आने वाले एक गांव की ये जीती जागती हकीकत है. इस गांव के लोगों ने नदी पार करने के लिए आर-पार दो रस्सियां बांध रखी हैं और इनमें से एक पर चलते हैं और दूसरे को हाथ से पकड़ते हुए संतुलन बनाते हैं. ऐसे में यहां कभी भी हादसा हो सकता है और लोगों की जानें जा सकती है.

#WATCH: Villagers in Sonkach Tehsheel of Dewas risk their lives to cross a river in the area. The villagers balance themselves with the help of two ropes tied across the river. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/wztJDRb2M5

