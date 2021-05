viral video, Madhya Pradesh Shahajpur ADM seen slapping a footwear shopkeeper मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ जैसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक महिला एडीएम ने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया. दरअसल अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था. इस घटना पर काफी बवाल होने के बाद डीएम को हटा दिया गया था. अब ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महिला आधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान में मौजूद एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना दो दिन पुरानी है. Also Read - कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है, कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा: शिवराज सिंह चौहान

खबरों के मुताबिक एमपी के मालवा क्षेत्र के शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक जूते की दुकान में मौजूद बच्चे को थप्पड़ मारा था. वे लॉकडाउन के दौरान कथिततौर पर दुकान खोलने को लेकर गुस्सा थीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अधिकारी के साथ कई अन्य पुलिसवाले भी हैं.

इस घटना पर दुकानदार ने बताया कि दुकान का शटर गिरा हुआ था उसे पुलिसवालों ऊपर किया. उन्होंने कहा, "शटर नीचे था, फिर भी पुलिसकर्मियों ने उसे ऊपर खींच लिया. एडीएम ने मुझे थप्पड़ मारा और पुलिसकर्मी ने मुझे लाठी से भी मारी."

MP: In a viral video, Shahajpur ADM was seen slapping a footwear shopkeeper, during the sealing of shops as a part of following #COVID19 lockdown guidelines

Shopkeeper says, “The shutter was down, still Policemen pulled it up. ADM slapped me & Policeman even hit me with stick.” pic.twitter.com/r1twTEn4nt

