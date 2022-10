Mahakal Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार शाम 856 करोड़ रुपये की लागत वाली महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना ‘श्री महाकाल लोक’ (Mahakal Lok) के पहले चरण का उद्घाटन किया. महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) के नवनिर्मित गलियारे में 108 स्तंभ बनाए गए हैं और 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका होगा. इस परियोजना से मध्यप्रदेश की इस तीर्थ नगरी उज्जैन में पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. महाकाल गलियारा पुरानी रुद्र सागर झील के चारों तरफ फैला हुआ है.Also Read - PM मोदी का हमला- कांग्रेस ने मुझे अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है; कार्यकर्ताओं को भी किया सतर्क

#WATCH | Ujjain, MP: PM dedicates to the nation Shri Mahakal Lok. Phase I of the project will help in enriching the experience of pilgrims visiting the temple by providing them with world-class modern amenities

Total cost of the entire project is around Rs 850 cr.

(Source: DD) pic.twitter.com/J1UnlU9XLa

— ANI (@ANI) October 11, 2022