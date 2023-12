राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर कब खत्म होगा सस्पेंस! सामने आई बड़ी जानकारी; जानें कब होगा तय

MP Rajasthan Chhattisgarh CM News: राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए कई दिन बीत चुके हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब तक मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है. पांच में से तीन राज्यों में BJP और तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली थी. तेलंगाना में तो कांग्रेस ने सरकार का गठन भी कर लिया है. कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली.

For government formation, Madhya Pradesh BJP Legislative Party to meet on 11th December in the state: Sources

