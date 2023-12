छत्तीसगढ़ के CM को लेकर सस्पेंस सुलझा: BJP की निगाहें अब MP पर, आज विधायक चुन सकते हैं अपना नेता; क्या शिवराज को ही मिलेगी सत्ता?

Hindi Madhya Pradesh

Who Will Be The Cm Of Madhya Pradesh Meeting Of Bjp Mlas Will Be Held Today To Elect The Leader Of The Legislative Party

छत्तीसगढ़ के CM को लेकर सस्पेंस सुलझा: BJP की निगाहें अब MP पर, आज विधायक चुन सकते हैं अपना नेता; क्या शिवराज को ही मिलेगी सत्ता?

विधायक दल का नेता चुनने के लिए भाजपा विधायकों की बैठक आज होगी. कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री?

Who will be the CM of Madhya Pradesh: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) को मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब बीजेपी (BJP) का फोकस मध्य प्रदेश है. मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, इसे लेकर आज फैसला होने की पूरी संभावना है. मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित विधायक आज विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक करेंगे. भाजपा ने चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी को पेश नहीं किया था और एक तरह से पूरा प्रचार अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अपील पर टिका था. बता दें कि भाजपा ने 17 नवंबर को हुए चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही. नतीजे आये सात दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम को लेकर स्थिति साफ़ नहीं हो पायी है.

Trending Now

हो सकती है सीएम के नाम घोषणा: एक विधायक ने कहा कि बैठक सोमवार शाम चार बजे शुरू होने की उम्मीद है और शाम सात बजे तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है. पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के पूर्वाह्न 11 बजे यहां पहुंचने की उम्मीद है. केंद्रीय पर्यवेक्षकों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं. विधायक ने कहा, ‘‘हमें दोपहर एक बजे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है. बैठक शाम चार बजे शुरू होगी.’’

You may like to read

मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे: वर्ष 2004 के बाद से यह तीसरी बार है, जब भाजपा ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं. अगस्त 2004 में, जब उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन और अरुण जेटली को राज्य में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में भेजा गया था. नवंबर 2005 में, जब बाबूलाल गौर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो विधायकों को नया मुख्यमंत्री चुनने में मदद करने के लिए राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था. उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना गया था. इस बार भाजपा ने चौहान को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा. चौहान चार बार के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने 2005, 2008, 2013 और 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

ये हैं दावेदार: शिवराज सिंह चौहान की तरह ओबीसी समुदाय के प्रह्लाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिमनी के नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र तोमर, इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, राज्य इकाई के प्रमुख वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं. वर्ष 2003 के बाद से, मध्य प्रदेश में भाजपा के सभी तीन मुख्यमंत्री, अर्थात उमा भारती, बाबूलाल गौर और चौहान, अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं. मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 48 फीसदी है. पटेल, तोमर, विजयवर्गीय, शर्मा और सिंधिया पहले ही नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की.