यात्री परिवहन विजन समिट 2026: CM मोहन बदलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर, इंदौर में जुटेंगे देशभर के एक्सपर्ट

इंदौर में 11-12 सितंबर को आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में सीएम डॉ. मोहन यादव सार्वजनिक परिवहन के विजन 2030 का रोडमैप पेश करेंगे. जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

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मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी है. इसी उद्देश्य से 11 और 12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘यात्री परिवहन विजन समिट-2026’ आयोजित होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस समिट का उद्घाटन करेंगे. इसमें देशभर के नीति-निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और निवेशक एक मंच पर जुटकर भविष्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल, डिजिटल तकनीक और निवेश के नए अवसरों पर मंथन करेंगे.

डॉ. मोहन यादव देंगे विजन 2030 का रोडमैप

सीएम मोहन यादव समिट का औपचारिक उद्घाटन करने के साथ ‘मध्यप्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन-2030’ पर अपना विजन साझा करेंगे. वे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए बस संचालन को मजबूत बनाने और परिवहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर अपने विचार रखेंगे. इस दौरान उद्योग जगत, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ संवाद भी होगा. साथ ही समिट की स्मारिका और ज्ञान प्रकाशन का विमोचन भी किया जाएगा.

रणनीतिक साझेदारियों से बदलेगी परिवहन व्यवस्था

इस समिट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शहरी परिवहन विशेषज्ञ, परिवहन प्राधिकरण, टेक्नोलॉजी कंपनियां, वाहन निर्माता (OEM), वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे. स्मार्ट और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITMS), इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, AI आधारित फ्लीट मैनेजमेंट, डिजिटल टिकटिंग, एकीकृत मोबिलिटी समाधान और PPP मॉडल जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और साझेदारी के जरिए सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देना है.

दो दिन के इस कार्यक्रम में क्या-क्या होगा

समिट के पहले दिन उद्घाटन सत्र, मुख्य वक्तव्य, हाई-लेवल पैनल डिस्कशन, उद्योग प्रदर्शनी, नेटवर्किंग सेशन और ज्ञान साझा करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे. इनका फोकस परिवहन नीति, नवाचार, निवेश और भविष्य की रणनीतियों पर रहेगा. दूसरे दिन प्रतिनिधियों को उज्जैन सांस्कृतिक एवं विरासत भ्रमण कराया जाएगा, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं. इसके जरिए मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

इन अहम विषयों पर होगा मंथन

समिट में मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन-2030, PPP मॉडल पर बस संचालन, ITMS, AI आधारित बस रूट प्लानिंग, वित्तीय रूप से टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन, यात्री सुरक्षा, हरित मोबिलिटी, स्वच्छ ईंधन, डिजिटल टिकटिंग, ऑटोमेटेड किराया संग्रह प्रणाली और केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए रोजगार व उद्यमिता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे.

समिट से क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

इस समिट के जरिए मध्यप्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन-2030 का रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है. साथ ही PPP आधारित परियोजनाओं को गति मिल सकती है, डिजिटल और डेटा आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा हरित परिवहन में निवेश बढ़ेगा. इसके अलावा सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा, जिससे रोजगार, उद्यमिता और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की संभावना है.