इंदौर: होलिका दहन के बाद एक युवक गीत-संगीत की धुनों में इस तरह डूबा कि उसे अपना ही ख्याल नहीं रहा और नाचते-नाचते खुद के सीने पर चाकू मार लिए. खून बहुत ज्यादा बहने से उसकी मौत हो गई. बताते हैं कि यहां होलिका दहन के बाद लोग डीजे पर थिरक रहे थे. इसी दौरान युवक अपने दोस्तों के साथ मस्त होकर नाच रहा था, उसके हाथ में चाकू था और नाचते-नाचते उसने चाकू से अपने सीने पर कई वार किए. चाकू से गहरा घाव हुआ और खून बहने लगा. युवक की अस्पताल में मौत हो गई.

ये घटना मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर की है. बाणगंगा थाने के कुशवाहा नगर में होलिका दहन किया गया. इसके बाद लोग डीजे पर डांस करने लगे. इसी बीच गोपाल सोलंकी नामक युवक डांस करने लगा. युवक बेहद जोश में आ गया और उसने अपने आपको ही चाकू मार लिए. शख्स चाकू लेकर ही नाच रहा था. गेापाल के सीने से खून बहता देख, उसे अस्पताल ले जाया गया.

Madhya Pradesh | A man died after getting himself injured with a knife while celebrating (Holika Dahan) yesterday. A case has been registered. Further investigation is underway: Yogesh Garashia, SI Banganga PS, Indore pic.twitter.com/0rtAB2m5vW

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 18, 2022