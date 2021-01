Maharashtra, Bhandara, Latest news: महाराष्‍ट्र से एक बेहद की दुखद वाकया सामने आया है. राज्‍य के भंडारा जिले के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ( Bhandara District General Hospital) के न्‍यू बोर्न केयर यूनिट में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से 10 बच्‍चों की मौत हो गई है. जबकि सिर्फ 7 बच्‍चों को बचाया जा सका है. Also Read - महाराष्ट्र के अस्पताल में लगी भीषण आग, 10 नवजात बच्चों की झुलसने से हुई मौत

भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में एसएनसीयू में आग लगने से दस बच्चों की मौत हो गई. Also Read - Hand Sanitizer ने ले ली महिला की जान, Corona Virus से बचने के लिए यूज करें, सावधानी से

आग का तब पता चला जब ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने दरवाजा खोला और कमरे में बहुत अधिक धुआं देखा. नर्स ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आग शनिवार रात करीब 2:00 बजे लगी और 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया. Also Read - औरंगाबाद का नाम बदला तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी: संजय निरुपम

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्‍ट्र के विदर्भ अंचल के भंडारा जिला अस्‍पताल में रात 2 बजे लगी आग में 10 बच्‍चों

की मौत हो गई है और 7 बच्‍चों को बचा लिया गया है. भंडारा जिला अस्‍पताल के न्‍यू बोर्न केयर यूनिट Sick Newborn

Care Unit (एसएनसीयू) में 17 बच्‍चों को रखा गया था.

Ten children died in a fire that broke out at Sick Newborn Care Unit (SNCU) of Bhandara District General Hospital at 2 am today. Seven children were rescued from the unit: Pramod Khandate, Civil Surgeon, Bhandara, Maharashtra pic.twitter.com/bTokrNQ28t

— ANI (@ANI) January 9, 2021