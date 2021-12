Omicron positive Cases, Maharashtra, COVID19: ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10 है. राज्‍य के कई एयरपोर्ट्स पर हजारों लोगों की कोविड-19 की स्‍क्रीनिंग करने के बाद ये मामले सामने आए हैं. बता दें कि भारत में अभी ओमिक्रॉन के 21 केस मिल चुके हैं.Also Read - Omicron India Update: भारत ने घाना और तंजानिया को 'खतरे वाले' देशों की सूची में किया शामिल, जाने ताजा अपडेट

राज्य के स्वास्थ्य निगरानी अधिकारी डॉ प्रदीप आवटे ने कहा, कई हवाई अड्डों पर COVID19 के लिए लगभग 30,000 यात्रियों की जांच की गई. 10 लोगों अब तक Omicron के परीक्षण में पॉजिटि‍व निकले हैं.

Maharashtra | Nearly 30,000 travelers were screened for #COVID19 at several airports. 10 people tested #Omicron positive so far: Dr Pradeep Awate, State’s Health Surveillance Officer pic.twitter.com/wjR6a4tV7T

