महाराष्ट्र में सीजन में पहली बार एक दिन में 1,100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, 9 की जान भी चली गई

Maharashtra Corona Update: देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. महाराष्ट्र में सीजन में पहली बार बुधवार को कोरोना के 1,100 से ज्यादा नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए और इस दौरान 9 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से जान चली गई. अच्छी बात यह रही कि 560 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं. राज्य में फिलहाल 5,421 एक्टिव मरीज हैं.

कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है. न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत में COVID19 स्थानिक चरण (Endemic Stage) की ओर बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 दिनों तक COVID बढ़ेगा, लेकिन फिर मामले कम होने लगेंगे. कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती लोग कम हैं. मामलों में मौजूदा वृद्धि XBB.1.16 वैरिएंट के कारण है, जो ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट है.