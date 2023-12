पुणे में Symbiosis College के पास बड़ा हादसा, 10-12 LPG सिलेंडरों में विस्फोट, लोगों में दहशत

महाराष्ट्र के पुणे शहर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां विमान नगर इलाके में सिम्बायोसिस कॉलेज के पास कम से कम 10-12 एलपीजी सिलेंडर फट गए हैं. बताया जा रहा है कि एक अंडर-इंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 100 एलपीजी गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए थे. 100 एलपीजी सिलेंडरों में से 10 सिलेंडर आग लगने के बाद फट गए. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया. हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है.

#WATCH | Maharashtra | At least 10-12 LPG cylinders exploded near Symbiosis College in the Viman Nagar area of Pune city. Around 100 LPG gas cylinders were stored illegally in an under-instruction site. Out of 100 LPG cylinders, 10 cylinders exploded after a fire. 3 fire tenders… pic.twitter.com/dPzcEznUSn

— ANI (@ANI) December 27, 2023