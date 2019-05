मुंबई: महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक भयंकर रोड एक्‍सीडेंट में 13 लोगों की जान चली गई और तीन लोग घायल हो गए. ये हादसा मुंबई-नागपुर राजमार्ग पर हुआ, जिसमें एक ट्रक ने टेम्पो को कुचल दिया. सोमवार को दोपहर में हुए सड़क हादसे में पांच महिलाओं और दो बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए. दरअसल, ये हादसा तब हुआ, जब नमक से भरे एक ट्रक का टायर बस्‍ट हो गया है, जिससे अनियंत्र‍ित होकर ट्रक ने टेम्‍पो को कुचल दिया.

अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना दोपहर सवा दो बजे मल्कापुर के पास हुई. मरने वाले सभी लोग ईंट भट्टा मजदूर थे और किराने का सामान लेकर अनुराबाद लौट रहे थे.

SP Buldhana Patil Bhujbal: Today afternoon an incident took place at NH 6 when a truck suffered a tyre burst, 13 people died & 3 were critically injured. The truck was carrying salt and going from Kutch to Nagpur. #Maharashtra pic.twitter.com/21reIbXAcz

— ANI (@ANI) May 20, 2019