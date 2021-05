Maharashtra News: महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस की सी-60 यूनिट और नक्सिलयों के बीच मुठभेड़ हुई है. गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल ने इसकी जानकारी दी है. पहले से बताया गया कि छह शव बरामद हुए हैं, फिर कुछ देर के बाद खबर मिली कि अबतक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं. Also Read - Maharashtra News: बड़ी सीख-महाराष्ट्र के छोटे से गांव ने बता दिया CoronaVirus से कैसे जीतना है, मिल रही तारीफ

Maharashtra: Bodies of at least six Naxals recovered in the forest area of Etapalli, Gadchiroli in an ongoing encounter between the C-60 unit of Maharashtra Police and Naxals. More details awaited.

— ANI (@ANI) May 21, 2021