नई दिल्‍ली: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की झुग्गी कॉलोनी धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण के 42 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 344 मामले हो गए हैं. Also Read - इस एयरलाइंस के पायलटों पर कोरोना की मार, नहीं मिलेगा अप्रैल-मई का वेतन

बृहन्‍मुबई महानगर निगम ने बताया कि कोविड-19 के 14 नए केस धारावी में दर्ज किए गए हैं, जिससे मरीजों की संख्‍या बढ़कर 344 हो गई है. बुधवार को धारावी में किसी भी संक्रमित मरीज के मौत का मामला सामने नहीं आया है. माहिम में कोरोना वायरस के 3 नए केस सामने आए हैं. दादर में भी कोई नया केस सामने नहीं आया है. Also Read - यूपी में Coronavirus संक्रमण के मामले 2,115 हुए, अब तक 36 लोगों की गई जान

बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि मुंबई में कोरोना वायरस के 393 नए मामले आए, कुल रोगियों की संख्या 5,982 हो गई है. आज मौत के 25 मामले सामने आने के साथ शहर में मृतक संख्या 244 पहुंच गई. Also Read - RSS की नई पहल, अस्पतालों में बांटे गए पीपीई किट व सुरक्षा उपकरण

14 new #COVID19 positive cases have been reported in Dharavi; taking the total number of cases to 344. No new death recorded today in Dharavi. 3 new #COVID19 positive cases have been confirmed in Mahim&no new cases have been reported in Dadar: Brihanmumbai Municipal Corporation

— ANI (@ANI) April 29, 2020