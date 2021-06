नई दिल्ली: मुंबई के ताज होटल पैलेस (Taj Hotel Palace) में आज दो बंदूकधारियों के घुसने की सूचना मिली. इसके बाद हड़कंप मच गया. आनन-फानन मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की कोशिशें तेज कर दीं. मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन जो हकीकत सामने आई, उससे पुलिस भी चौंक गई. Also Read - दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को NCB की पूछताछ के बाद वापस न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई पुलिस के अनुसार, उन्हें एक फ़ोन कॉल कर कहा गया कि ताज होटल में मास्क लगाकर दो बंदूकधारी घुस गए हैं. इस सूचना पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी. जिसने कॉल किया, उसे ट्रेस किया गया. इसके बाद सच्चाई सामने आ गई. कॉल करने वाला 14 साल का बच्चा निकला. पुलिस ने बच्चे और उसके पिता दोनों को हिरासत में लिया.

A call was received today to increase security at Taj Mahal Palace as two masked men with guns will enter the hotel. On probe, it was found to be a fake call. Caller is identified as 14-yr-old & his father said he has no information on it. We're questioning them: Mumbai Police

— ANI (@ANI) June 26, 2021