Complete Lockdown In Maharashtra? देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो चुका है. महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा बेहाल है. यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. कोरोना के कहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं. सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के साथ-साथ वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) भी लगाया हुआ है. हालांकि इन सबके बाद भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. इन सबके बीच ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन (Maharashtra Complete Lockdown News) लगाया जा सकता और इसकी घोषणा आज होगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज कोविड टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक है, जिसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती है.

बताया जा रहा है कि कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक में ही कंप्लीट लॉकडाउन की अवधि को लेकर भी फैसला होगा. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में 15 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है. बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि इस दौरान क्या-क्या छूट रहेंगी और क्या-क्या पाबंदियों के जद में रहेंगे.

To break the COVID transmission chain, it is imperative that strict restrictions must be imposed for a certain period of time.

The first priority will be given to saving lives. If this is a public health emergency, then the priority will be health of citizens & their lives

