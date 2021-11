Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. 16 साल की नाबालिग की दर्दनाक दास्तां को सुनकर पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए हैं. 16 साल की नाबालिग विवाहित है जिसके साथ पिछले 6 महीने से दुष्‍कर्म हो रहा था और दुष्‍कर्म करने वाले एक, दो, तीन नहीं बल्कि 400 लोग थे. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है और तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है.Also Read - मशहूर इतिहासकार बाबासाहेब पुरंदरे का निधन, 99 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

एसपी बीड राजा रामासामी ने बताया कि 16 साल की नाबालिग पीड़िता शादीशुदा है और दो माह की गर्भवती है. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बाल विवाह अधिनियम के तहत, बलात्कार, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता लड़की ने बताया कि 6 महीने में 400 से अधिक लोगों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. Also Read - Maharashtra में शर्मनाक वाकया: 400 लोगों ने 6 माह में नाबालिग विवाहित लड़की से रेप किया, दो माह की प्रेग्‍नेंट

बीड के एसपी राजा रामास्‍वामी ने बताया कि इस नाबालिग लड़की के साथ 400 लोगों द्वारा बलात्‍कार किया गया है. रामा स्‍वामी ने बताया कि ये सब कुछ पिछले 6 महीनों से चल रहा था. इसमें पुलिसवाले भी शामिल थे. जिन्‍होंने इस नाबालिग के साथ ये कुकृत्‍य किया. Also Read - Maharashtra Violence: हिंसा भड़कने से रोकने के लिए एडीजी रैंक के 4 सीनियर IPS अफसरों को विभिन्न शहरों में भेजा गया

The minor girl was allegedly raped by 400 people in the last 6 months & even policemen are alleged to have sexually exploited the victim: SP Beed Raja Ramasamy

Maharashtra | 3 people arrested in an alleged case of rape of a minor married girl. The survivor is two months pregnant. Based on the complaint lodged by the survivor, a case have been registered under the child marriage act, rape, molestation & POCSO: SP Beed Raja Ramasamy

