मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,602 नए मामले सामने आए, जो राज्य में एक दिन में आया सर्वाधिक मामला है. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर गुरुवार को 27,524 हो गई. वहीं, इस वायरस से संक्रमित 44 और लोगों की जान चली गई, जिनमें से 25 मुंबई से हैं. वहीं, मंबई में एक दिन में सबसे अधिक 998 मामले आए और बढ़कर 16,579 हो गए. Also Read - प्रवासी श्रमिक महिला का प्रसव सड़क पर: NHRC ने महाराष्ट्र, एमपी Govt को भेजा नोटिस

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी तक 1,019 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य में सबसे अधिक मामले 1,495 बुधवार को सामने आए थे, जिसे पिछले 24 घंटे में आए 1,602 मामलों ने पीछे छोड़ दिया. Also Read - महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे MLC चुने गए, अब कुर्सी को नहीं कोई ख़तरा



अभी तक 6,059 संक्रमित अस्पताल से ठीक हो कर घर गए

अधिकारी ने बताया कि 512 और लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई. अभी तक कुल 6,059 संक्रमित लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है.

मंबई में एक दिन में सबसे अधिक 998 मामले, बढ़कर 16,579 हुए

मुंबई में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे अधिक 998 मामले सामने आने के बाद शहर में कोविड-19 के मामले गुरुवार को बढ़कर 16,579 हो गए. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, मुम्बई में वायरस से 25 और लोगों की जान जाने से यहां मृतक संख्या बढ़कर 621 हो गई.

998 new positive #COVID19 cases & 25 deaths reported in Mumbai today, total positive cases here rises to 16579, death toll rises to 621. A total of 443 people were discharged from hospitals today, 4234 people have been discharged till date: Municipal Corporation Greater Mumbai pic.twitter.com/QvyZvTEQlM

